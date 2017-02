Conselho de Arbitragem confirma pedido de reunião com Benfica

Hoje às 12:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou, este sábado, o pedido de reunião do Benfica, que será o oitavo clube a ser recebido esta época, "muito provavelmente na próxima semana".

"O Benfica comunicou ao CA, na passada sexta-feira de manhã, o pedido de reunião. Tal como sucede com todos os clubes, a reunião sucederá assim que for possível conciliar agendas. Muito provavelmente na próxima semana", afirmou Ana Raquel Brochado, vogal e porta-voz do CA da FPF, em declarações à Lusa.

Na sexta-feira, fonte oficial dos 'encarnados' disse que o clube solicitou "uma reunião com caráter de urgência" ao presidente do CA da FPF, José Fontelas Gomes, justificando-a com um "conjunto de informações obtidas e situações anómalas que estão a acontecer" e com "o clima intimidatório", que "levou a que nas últimas jornadas ocorresse um conjunto de situações insustentáveis".

Questionada pela Lusa, Ana Raquel Brochado explicou que "as reuniões entre clubes de futebol, futsal e futebol de praia e as secções profissional e não-profissional do CA são uma forma de comunicação", reconhecendo não se tratar de algo inédito.

"Esta época o CA já teve oportunidade de reunir, a pedido dos clubes, com F.C. Porto, Sporting, Freamunde, União da Madeira, Gafanha, Sertanense e Quinta dos Lombos. Tal como está previsto nos compromissos para este mandato do CA, no final da época serão divulgados os nomes de todos os clubes que solicitarem reuniões com o CA", rematou.