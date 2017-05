Contestação, hat-trick de Bas Dost e triunfo do Sporting no adeus

JN Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting fechou, neste domingo, uma época dececionante com uma vitória caseira, por 4-1, frente ao Desportivo de Chaves.

A jogar em casa, os leões tiveram uma prova clara do descontentamento dos adeptos logo no arranque do jogo, com a Juve Leo a manter-se em silêncio nos primeiros minutos do encontro.

A explicação estava numa tarja exibida pela claque leonina. "Reforços cirúrgicos? 20 minutos iguais à vossa atitude", podia ler-se.

Indiferente a isso, o Sporting cedo se adiantou, pelo inevitável Bas Dost, que, aos 11 minutos, concretizou uma grande penalidade, e, quatro minutos depois, fez o segundo para os leões.

Ainda na primeira parte, Matheus Pereira assinou o 3-0.

Quanto ao Chaves, o melhor que conseguiu foi um golo de honra, apontado por Willian, aos 60 minutos.

Já perto do fim, ainda houve tempo para Bas Dost selar o hat-trick, com novo golo de grande penalidade (90+1).

O Sporting termina o campeonato na terceira posição, com 70 pontos, menos 12 que o campeão Benfica e menos seis do que o F. C. Porto.