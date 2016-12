Controlo antidoping revolta Vitória de Setúbal

Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Setúbal mostrou-se revoltado por a Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) ter submetido esta quinta-feira de manhã os 29 jogadores do plantel do clube à realização de análises ao sangue e urina.

Segundo fonte oficial do clube, a operação obrigou a equipa sadina a adiar o início do treino para perto das 13 horas. A comparência da brigada antidopagem no Estádio do Bonfim não permitiu que a sessão de trabalho tivesse início à hora prevista (10.30 horas). Por esse motivo, excecionalmente, o treinador José Couceiro não fez hoje a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os beirões.

A menos de 36 horas da receção de sexta-feira ao Tondela, em partida da 15.ª jornada da Liga, os sadinos consideram que estão a ser gravemente prejudicados nas horas que antecedem a realização de um jogo crucial.

Segundo a mesma fonte, o técnico dos sadinos fará amanhã, sexta-feira, após o jogo com o Tondela, independentemente do resultado que se venha a registar no marcador, duras críticas ao sucedido.