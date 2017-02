Corona sofreu entorse no tornozelo direito

Ontem às 23:50 Facebook

Corona, avançado do FC Porto, sofreu, este domingo, uma entorse traumática no tornozelo direito no encontro com o Boavista, da 23ª jornada da I Liga de futebol.

Na sequência dessa lesão, que aconteceu após uma entrada de Talocha, o treinador Nuno Espírito Santo foi obrigado a substituir o jogador ao intervalo.

Ainda no seguimento do lance que lesionou Corona, o técnico portista e o treinador-adjunto do Boavista, Alfredo, foram expulsos.

O FC Porto venceu hoje o Boavista, por 1-0, no Estádio do Bessa, com um golo de Soares, aos sete minutos, numa partida a contar para a 23.ª jornada da I Liga de futebol.