CR7 é o sétimo jogador com maior valor de transferência

A lista do CIES é encabeçada por Neymar. O pódio fica completo com Lionel Messi e Paul Pogba.

Nem Cristiano Ronaldo, nem Messi, nem Griezmann - só para mencionar os últimos três finalistas à coroa de melhor jogador do Mundo. O futebolista com maior valor de transferência é Neymar, de acordo com o CIES Observatório do Futebol.

O estudo, tornado público esta segunda-feira, dá conta de que tentar tirar o internacional brasileiro do Barcelona pode custar qualquer coisa como 246,8 milhões de euros, quantia que fica muito longe do valor estipulado para contratar Lionel Messi, o segundo colocado da lista: 170,5 milhões.

Paul Pogba, médio do Manchester United que detém o ônus principesco de ser o jogador mais caro do Mundo, completa o pódio (155,3 milhões), seguindo-se outro francês na lista: aos interessados, contratar Antoine Griezmann ao Atlético de Madrid envolverá mais de 150 milhões de euros.

E Cristiano Ronaldo? Pois bem, o internacional português surge no sétimo lugar, também atrás de Luís Suaréz e Harry Kane. Mesmo nas bordas dos 32 anos, o "The Best" ainda pode render ao Real Madrid 126,5 milhões de euros, bem mais do que os 90 milhões desembolsados pelos merengues para o contratar ao Manchester United em 2009.

Neste top-100, em que não cabe qualquer jogador do campeonato português, há espaço para mais três lusitanos. André Gomes aparece no 44.º lugar, enquanto Bernardo Silva surge como o 51.º futebolista com potencial maior valor de transferência. Renato Sanches é o 99.º colocado.

A título de curiosidade, dizer que estes números não caem do céu. Para estipular estes valores, o CIES usou variáveis que incluem as estatísticas individuais, mas também dados que dizem respeito à idade e aos contratos.