Cristiano Ronaldo é a principal referência futebolística na China

O internacional português Cristiano Ronaldo e o Manchester United são as referências futebolísticas mais influentes na China, face ao seu impacto na internet, segundo indica a agência de comunicação digital "Mailman".

O estudo designado "The red card" (o cartão vermelho) analisa a estratégia digital dos principais clubes, equipas e campeonatos europeus num país em que o futebol não é o principal desporto, mas em que ocupa a cada época um interesse maior.

As referências do jogador português e do Manchester United, treinado por José Mourinho, surgem na sequência dos dados do Weibo, o equivalente chinês ao Twitter, e do Wechat, equivalente ao Whatsapp, entre outras aplicações.

As conclusões foram retiradas de dados recolhidos entre um de setembro e 31 de dezembro do último ano, com Cristiano Ronaldo a ser o futebolista 'mais importante', seguido de Mesut Ozil, Gareth Bale, Anthony Martial e Wayne Rooney.

Este último, jogador dos 'red devils', tem gerado muito 'ruído' na China, com os rumores de que poderia ser uma contratação de peso para a liga chinesa, apostada em trazer futebolistas estrangeiros de renome.

Entre os clubes, nos quais o Manchester United é rei, Bayern Munique, Arsenal, Liverpool e Manchester City surgem também com grande nível de influência, mas no que diz respeito às ligas a germânica é a quem tem maior impacto digital.

De acordo com o relatório da "Mailman", tal deve-se ao facto de a Bundesliga ter feito um esforço para ter emissões em direto nas plataformas chinesas, com o objetivo de aumentar fortemente os seus seguidores.

Na opinião de Andrew Collins, diretor da "Mailman", este relatório, que tem a sua sexta edição, vem mostrar "uma mudança de estratégia" dos clubes e ligas, tendo em conta que a China é "uma prioridade número um" fora dos seus mercados internos.