Cristiano Ronaldo é oitavo desportista com maior valor comercial

Cristiano Ronaldo, galardoado com Bola de Ouro e prémio de melhor futebolista do ano pela FIFA, é o oitavo desportista com maior valor comercial de 2016, aponta um estudo publicado na quarta-feira pela Escola de Marketing de Londres.

O capitão da seleção portuguesa de futebol, campeã europeia, foi "avaliado" em 30,1 milhões de euros, um valor ainda distante do atribuído ao mais "valioso" de 2016, o tenista suíço Roger Federer, cotado em 56,6 milhões de euros.

A "estrela" do Real Madrid, pelo qual se sagrou campeão europeu e campeão mundial de clubes, é o único futebolista no "top-10" desta lista, cujo pódio é completado pelo basquetebolista norte-americano LeBron James e pelo golfista Phil Mickelson, também dos Estados Unidos.

"Apesar de ter sido um ano complicado para Roger Federer no âmbito desportivo, os seus êxitos, o patrocínios e acordos comerciais mostram que as características de um desportista e a sua personalidade também são importantes para acordos a longo prazo na vertente comercial", explicou Jacques de Cock, membro da Escola de Marketing de Londres.

Federer, recordista de títulos de "Grand Slam" (17), regressou aos "courts" em janeiro depois de seis meses lesionado.

No "pódio" desta lista, o instituto londrino cotou LeBron James, líder dos Cleveland Cavaliers, campeões da NBA, em 51 milhões de euros, enquanto Mickelson, com cinco "majors" no currículo, em 47,2.