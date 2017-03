Cristiano Ronaldo evita derrota do Real em casa

Hoje às 22:33 Facebook

O Real Madrid empatou em casa com o Las Palmas, por 3-3, na liga espanhola, e está, com menos um jogo disputado, a um ponto do líder Barcelona.

Isco concretizou cedo para os merengues mas Tana, Vieira e Boateng conseguiram, na altura, uma reviravolta espetacular. No fim, Ronaldo foi o herói ao bisar em apenas três minutos.

A crise está à porta do Real Madrid. Diante do 13.º classificado, os três pontos pareciam quase garantidos quando Isco, aos oito minutos, fez o primeiro golo. No entanto, logo a seguir, Tana empatou.

No segundo período, tudo mudou em apenas em escassos minutos. Gareth Bale foi expulso e aos 56 e aos 59, Jonathan Vieira e Boateng marcaram. No fim, o capitão da seleção portuguesa logrou o impossível: bisou e evitou a derrota dos madrilenos.