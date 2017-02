Cristiano Ronaldo faz piada com cabelo de colega e arrepende-se logo

Hoje às 17:58, atualizado às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Antes do jogo entre o Real Madrid e o Espanhol (2-0), deste sábado, Cristiano Ronaldo protagonizou mais um momento que fez rir os adeptos do astro português e dos leitores da imprensa desportiva espanhola.

Ao cumprimentar, Diego López, guarda-redes do Espanhol e ex-jogador do Real (2012-2014), o internacional português fez uma piada sobre o seu cabelo.

"Tens mais 3600 cabelos, não?", perguntou Ronaldo entre risos, numa referência à menor quantidade de cabelo que López tinha nos anos em que partilharam a equipa. De facto, no final do ano passado, o tema inflamou a Internet, com vários internautas a partilharem fotografias e a fazerem pontos de comparação.

Depois de Cristiano Ronaldo e Diego López se terem abraçado, Álvaro Morata, atacante do Real Madrid, avisou o português acerca da presença de câmaras.

A reação do capitão da seleção portuguesa foi a que se segue.