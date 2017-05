Cristiano Ronaldo fora dos convocados para Granada

Hoje às 13:00, atualizado às 13:01 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo voltou a ficar de fora da lista dos convocados do Real Madrid para a Liga espanhola, falhando, assim, o embate deste sábado no reduto do Granada, da 36.ª jornada.

Além de Cristiano Ronaldo, o treinador dos merengues, Zinedine Zidane, procedeu, como tem sido habitual nos últimos tempos, a mais alterações nos eleitos, poupando também o guarda-redes Keylor Navas e o central Varane.

Na lista de convocados não entram igualmente os lesionados Gareth Bale e Carvajal, bem como Pepe, que ainda não se encontra a 100 por cento, enquanto o lateral esquerdo luso Fábio Coentrão foi chamado.

O encontro com o Granada realiza-se entre os dois embates das meias-finais da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid: na terça-feira, o Real Madrid venceu em casa por 3-0, com três golos de Ronaldo, e joga quarta-feira no Vicente Calderón.

Na Liga espanhola, o FC Barcelona, que recebe também hoje o Villarreal, lidera a competição, mas com os mesmos 81 pontos do Real Madrid, que continua com menos um encontro disputado.