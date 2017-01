Hoje às 21:11, atualizado às 21:20 Facebook

Momento de boa disposição do jogador do Real Madrid antes do duelo com o Málaga. O português brincou com os companheiros brasileiros.

Antes de subir ao relvado para defrontar o Málaga, num jogo que os merengues venceram por 2-1, o craque português recordou os tempos em que foi treinado por Luís Felipe Scolari na seleção nacional, e fez uma imitação quase perfeita do treinador brasileiro.

O momento bem-humorado de CR7 ficou eternizado em vídeo.