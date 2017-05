Cristiano Ronaldo perde a cabeça e garante que não é nenhum diabo

JN Ontem às 23:14 Facebook

O momento era de festa, depois do campeonato garantido pelo Real Madrid, mas uma pergunta melindrosa, colocada a Cristiano Ronaldo, levou o avançado português a explodir.

Tudo aconteceu na zona mista, quando foi questionado, pelos jornalistas, sobre as imagens do último jogo do Real Madrid, frente ao Celta de Vigo, em que surge a dizer a Cabral, jogador dos galegos, em espanhol, "Mala...tu. Muito dinheiro".

O avançado português não gostou e respondeu assim. "As pessoas falam de mim e não sabem um carajo. Nem vejo televisão porque, se visse, não teria vida, de tanto que falam de mim, do futebol e de fora do futebol. Falam como se fosse um delinquente. Quando as pessoas falam do Cristiano enganam-se, dentro e fora do futebol", começou por dizer.

E o atacante dos merengues prosseguiu: "As críticas de futebol não me preocupam, porque sei que, quando é para fazer contas as pessoas, calam-se. Estão sempre com duas pedras na mão quando falo. Não sou um santo, mas também não sou o diabo que muita gente diz que sou. Não gosto, porque tenho família, uma mãe, um filho e não gosto que ponham ao nível de outros que fazem disparates. Eu não faço."

O Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, conquistou, neste domingo, o título espanhol, depois de uma vitória por 2-0 frente ao Málaga. O português marcou o primeiro golo do jogo, Benzema fez o segundo.