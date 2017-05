Danilo apto para jogo contra o Paços de Ferreira

Hoje às 18:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio português está recuperado da lesão que o afastou dos dois jogos anteriores dos dragões e entra nas contas para a partida de domingo com o Paços de Ferreira.

No boletim clínico divulgado esta sexta-feira pelo F. C. Porto, Danilo já foi dado como apto, o que significa que o treinador Nuno Espírito Santo já não tem jogadores lesionados no plantel e contou com todos no treino realizado esta manhã, no Olival.

Para o jogo de domingo (18 horas) com o Paços, que só terá implicações na luta pelo título caso o Benfica não ganhe este sábado ao Vitória de Guimarães, o técnico portista só não pode contar com o central Felipe, que cumprirá castigo por ter visto o nono cartão amarelo na Liga diante do Marítimo.