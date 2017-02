Danilo, Herrera e Brahimi voltam ao onze do F.C. Porto

JN Hoje às 18:55 Facebook

Os regressos de Danilo, Herrera e Brahimi constituem as principais novidades no onze do F.C. Porto que na noite desta quarta-feira, enfrenta a Juventus, no Dragão. Ruben Neves conserva titularidade

Corona, André e André e Otavio são os elementos preteridos em relação ao derradeiro puzzle de Nuno Espírito Santo, idealizado no jogo com o Tondela.

Casillas, Maxi, Felipe, Marcano, Alex Teles, Ruben Neves, André Silva e Soares mantêm o estatuto titular.

Massimiliano Alegri, técnico da Juventus, escolheu o seguinte onze:

Buffon, Lichtsteiner, Chiellini, Barzagil e Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala e Mandzukic; Higuain.

Os dragões enfrentam a Juventus pela quarta vez e com a ambição de conquistar o primeiro triunfo. Nos embates anteriores registaram-se duas derrotas (2-1 final da Taça das Taças em 1984 e 3-1 Liga dos Campeões em 2001). Na primeira visita à invicta (2001) verificou-se em empate sem golos.