Danilo no banco frente ao Paços de Ferreira

Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O meio-campo do F. C. Porto terá Herrera e André André, enquanto Soares será o único ponta de lança.

Danilo, Óliver e André Silva são suplentes no encontro entre F. C. Porto e Paços de Ferreira, relativo à 33.ª jornada da Liga.

Os três jogadores não fazem parte das escolhas de Nuno Espírito Santo para o jogo que marca a despedida dos portistas do Dragão, na presente temporada. Herrera, André André e Otávio formarão o meio-campo, enquanto Corona e Brahimi acompanharão Soares no ataque. Boly fará dupla de centrais com Marcano.

F. C. Porto: Casillas; Maxi Pereira, Boly, Marcano e Alex Telles; Herrera, André André e Otávio; Corona, Brahimi e Soares.

Paços de Ferreira: Mário Felgueiras; Bruno Santos, Gégé, Miguel Vieira e Christian; Filipe Melo, Vasco Rocha e André Leal; Medeiros, Ricardo Valente e Luiz Phellype.

O jogo tem início marcado para as 18 horas, no Estádio do Dragão, e terá arbitragem de Artur Soares Dias.