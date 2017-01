Danilo orgulhoso pela renovação

Hoje às 17:15 Facebook

O médio internacional português diz que o F. C. Porto lhe deu "um dos títulos mais importantes".

Danilo congratulou-se nesta quinta-feira com a prova de confiança dada pelo F. C. Porto com a renovação do contrato do médio até junho de 2022.

"Orgulho muito grande pela renovação de contrato, mas orgulho ainda maior pela confiança que o F. C. Porto continua a demonstrar em mim. Esse é um título que ninguém me tira e um dos mais importantes da minha carreira", escreveu o médio, na conta oficial na rede social Instagram.

Danilo, que tinha contrato com os dragões até junho de 2019, prolongou o vínculo com o clube até junho de 2022, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O médio defensivo, de 25 anos, chegou ao F. C. Porto no início da época 2015/16, proveniente do Marítimo, contando com um golo nas suas 17 internacionalizações pela seleção principal.