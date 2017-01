Danny volta a jogar nove meses depois

Hoje às 19:31, atualizado às 19:32 Facebook

O internacional português regressou aos relvados com a camisola do Zenit, depois de recuperar de uma lesão no joelho direito.

O internacional português, Danny, voltou a jogar pelo Zenit nesta segunda-feira, nove meses depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos cruzados do menisco do joelho direito, que o afastou da fase final do Euro2016 de futebol, em França.

"Estou muito feliz por estar de volta. Este é o meu primeiro jogo depois da lesão, não joguei durante muito tempo. Estive em campo durante 20 minutos, mas preciso de mais tempo de jogo. Seja como for, foi muito importante termos conseguido ganhar hoje", referiu o futebolista, de 33 anos, ao site oficial do clube de São Petersburgo na internet.

O Zenit defrontou os chineses do Changchun Yatai em jogo de caráter particular e venceu por 5-2. Quando Danny entrou em campo, o colega Domenico Criscito, tirou a braçadeira do braço e entregou-a ao português.