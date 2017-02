Defesa do F.C. Porto é campeã da Europa

Norberto A. Lopes Hoje às 00:42 Facebook

Uma das imagens de marca do F. C. Porto é a segurança defensiva evidenciada ao logo do campeonato, colocando a equipa como a defesa menos batida das principais ligas europeias.

Onze golos sofridos são o melhor cartão de visita da prova e mostram bem como Nuno Espírito Santo construiu as bases de um conjunto coeso atrás e capaz de dar poucas veleidades aos adversários, em contraste com as tremedeiras evidenciadas na temporada passada, quando os dragões sofreram 30 golos em 34 jornadas.

