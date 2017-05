Defesa do Feirense com suspeita de fratura facial

Ontem às 23:13 Facebook

O defesa do Feirense Paulo Monteiro está hospitalizado na unidade do Padre Américo, em Penafiel, e deverá ser submetido a uma intervenção cirúrgica à face

Paulo Monteiro chocou com Luiz Phellype, do Paços de Ferreira, aos 65 minutos do jogo que o Feirense viria a vencer por 1-0, e caiu agarrado à face. Os colegas e, logo depois, o próprio árbitro pediram a sua substituição imediata.

À saída do relvado, Paulo Monteiro ainda se levantou da maca, mas seria transportado ao Centro Hospitalar do Vale do Sousa, vulgo Padre Américo, em Penafiel, onde se encontra internado.

"O que podemos fizer é que o Paulo Monteiro foi transportado para o Hospital Padre Américo e está em observação, devido ao que, na voz corrente, se diz um afundamento da maçã do rosto", disse Jorge Gonçalves, administrador da SAD do Feirense, na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel.

Aquele responsável adiantou que a solução para o problema na face do defesa central, de 32 anos, deverá passar pela cirurgia.

"A experiência da nossa equipa médica diz que [o Paulo Monteiro] terá mesmo de ser operado", concluiu Jorge Gonçalves.

Um golo de Ícaro, aos 50 minutos, assegurou hoje a vitória ao Feirense no reduto do Paços de Ferreira (1-0), na 32.ª jornada da I Liga de futebol, num jogo com duas expulsões e em que os pacenses desperdiçaram um penálti.