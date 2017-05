Depois da tragédia, o primeiro título da Chapecoense

Hoje às 00:29, atualizado às 00:31 Facebook

A Chapecoense conquistou, domingo, o campeonato catarinense de futebol, o primeiro título desde a tragédia aérea de 28 novembro, ocorrida perto da cidade colombiana de Medellin.

Apesar da derrota por 1-0 frente ao Avaí, a Chapecoense foi campeã. A equipa de Chapecó, que em 2016 já tinha conquistado este mesmo título, tinha vencido por 1-0 em casa do Avaí e acabou por beneficiar do facto de ter terminado a fase regular com mais pontos do que o seu oponente.

Aliás, esta foi a sexta vez que a Chapecoense conquistou o campeonato catarinense e a confirmação de que a equipa conseguiu recuperar, após o fatal acidente aéreo do ano passado, que vitimou quase todo o plantel, com a contratação de 27 novos jogadores.

Um erro do antigo guarda-redes do Benfica, Artur Moraes, atual capitão do Chapecoense, acabou por dar origem ao golo do Avaí, ao minuto 27, marcado por Leandro Silva.

A conquista do campeonato foi festejada no estádio Arena Condá, com a presença de sobreviventes da tragédia e familiares das vítimas.