Marítimo e Nacional empataram, a zero, no jogo que encerrou a 22.ª jornada do campeonato.

Apesar de não ter alcançado a vitória, o ponto foi o suficiente para o Marítimo se isolar no sexto lugar, ultrapassando o Chaves, enquanto o Nacional continua abaixo da linha de água, agora a quatro pontos do Moreirense.