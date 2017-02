Desportivo de Chaves acredita que vai pontuar frente ao Benfica

Hoje às 16:41 Facebook

O treinador do Desportivo de Chaves, Ricardo Soares, disse esta quinta-feira que o Benfica é uma equipa "extremamente difícil", em antevisão à 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas acredita em pontuar.

"Iremos entrar para fazer o nosso trabalho, sabemos que é um jogo extremamente difícil pelo valor do adversário, mas acreditamos no que fazemos diariamente e temos de estar nos limites das nossas capacidades e o Benfica estar num dia menos bom", afirmou durante a conferência de imprensa.

Apesar de reconhecer as dificuldades da deslocação ao Estádio da Luz, o técnico do emblema 'azul-grená' diz que pontuar lá não é impossível, sendo esse o foco da equipa.

"Nos últimos nove jogos, em seis deles não sofremos golos, por isso temos de estar no nosso limite e se o adversário não estiver bem acredito que podemos trazer pontos", frisou.

Questionado sobre se a preparação para enfrentar o Benfica é diferente, Ricardo Soares foi perentório em dizer que não diferencia adversários ou estádios.

"Para mim o futebol é simples, temos de estar sempre pressionados a fazer o melhor, quero a minha equipa pressionada na Luz e em qualquer dos campos", explicou.

O treinador prometeu uma equipa na melhor forma e focada em somar pontos para atingir a meta dos 40 pontos, traçada no início da temporada.

"O foco está no Estádio da Luz e não penso em mais nada, as meias-finais da Taça de Portugal são só depois", frisou.

Também presente na sala de imprensa, o avançado Rafael Lopes, que esta época já marcou frente ao Sporting e ao FC Porto, considerou que vai ser preciso sofrer, mas acredita que o final vai ser risonho para a equipa de Trás-os-Montes.

Frisando que vão a Lisboa pontuar, o jogador realçou que o conjunto está motivado e concentrado para fazer um grande jogo.

"Eles estão numa luta acesa com o FC Porto e não é por jogarem em casa que não vão estar pressionados e nós vamos jogar com isso", garantiu.

O Desportivo de Chaves, na sétima posição com 32 pontos, visita o Benfica, na liderança com 54 pontos, na sexta-feira às 21:00, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.