Presidente Bruno de Carvalho assume erros de casting e revela emagrecimento do plantel no mercado de inverno.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou ontem, no Facebook, que "o plantel sofrerá um emagrecimento neste mercado de inverno" e o JN apurou, junto de fonte próxima do processo, que há pelo menos sete jogadores com a porta aberta para sair. Todos reforços, erros claros de casting no verão.

