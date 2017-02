Dortmund tropeça antes de jogar na Luz

Hoje às 16:06, atualizado às 16:54 Facebook

Adversário do Benfica no oitavos de final da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund perdeu, esta tarde, com o Darmstadt, por 2-1, na 20.ª jornada da Bundesliga.

Na casa do último classificado, que à entrada para esta jornada tinha 9 pontos em 19 jogos, o Borussia Dortmund deu mais um passo em falso na perseguição aos primeiros lugares e caiu para a quarta posição no campeonato, a 15 pontos do líder Bayern de Munique, que ganhou (2-0) no reduto do Ingolstadt, com os golos de Vidal e Robben a serem marcados no período de compensação.

Terrance Boyd abriu caminho ao triunfo do Darmstadt aos 21 minutos. O internacional português Raphael Guerreiro empatou a partida, aos 44 minutos, com um remate sem hipótese de defesa, mas Colak voltou a colocar o "lanterna vermelha" do campeonato na frente do marcador, resultado que se manteve até ao final.

Benfica e Borussia Dortmund defrontam-se na terça-feira, às 19.45 horas, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.