Dost e Vitória eleitos futebolista e treinador do ano pelo CNID

Bas Dost futebolista do ano, Gelson Martins a revelação, Rui Vitória o treinador do ano.

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto revelou esta segunda-feira os resultados da votação dos prémios que atribui anualmente e anunciou que estes serão entregues no próximo dia 22 de maio, no Museu do Desporto, em Lisboa.

Na votação para futebolista do ano da Liga, o avançado holandês dos leões venceu com 45% dos votos, seguido do médio Pizzi, com 21, e do guarda-redes Ederson, com 15, ambos do Benfica.

Em relação à LigaPro, o futebolista do ano eleito foi Ricardo Ferreira, do Portimonense, com 48% dos votos, à frente do varzinista Rui Costa, com 27, e de Diogo Santos, do Santa Clara, com 12.

Quanto à votação para o prémio revelação, Gelson Martins venceu com 63%, seguido por Gil Dias, do Rio Ave, com 21, e de André Silva, do F.C. Porto, com nove.

Para treinador do ano da Liga, Rui Vitória foi o eleito.