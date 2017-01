Dragão sem surpresas e com Kelvin no banco

Hoje às 17:08, atualizado às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Espírito Santo aposta num trio de ataque composto por Corona, André Silva e Jota para defrontar, a partir das 18 horas, o Moreirense.

De resto, o treinador portista não guardou qualquer surpresa no onze inicial, com Danilo a recuperar a titularidade, após castigo, jogando na posição mais recuada do meio campo, atrás de Herrera e Danilo.

Kelvin, que regressou ao F. C. Porto em dezembro, começa no banco de suplentes, tal como o jovem Rui Pedro.

Em caso de triunfo frente ao Moreirense, o F. C. Porto reduz para quatro pontos a desvantagem em relação ao líder do campeonato, o Benfica que empatou, em casa, com o Boavista, e aumenta a vantagem em relação ao Sporting, também para quatro pontos, que não foi além de um empate (2-2) em Chaves.