Dragões criticam Ferrari vermelho que faz "pendant" com o Benfica

A newsletter Dragões Diário criticou, este sábado, a arbitragem do Benfica-Chaves, de sexta-feira, que terminou com a vitória das águias, por 3-1.

A publicação oficial do F. C. Porto começa por pedir o apoio dos adeptos portistas para a deslocação, de domingo, ao Estádio do Bessa, considerando-o "fundamental quando lances como estes são validados", referindo ao primeiro golo de Mitroglou, que pode ver no resumo da partida:

Os responsáveis portistas criticam, ainda, uma grande penalidade que terá ficado por assinalar a favor do Chaves, como foi publicado, no Twitter, pelo diretor de comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques.

"Lutamos contra muita coisa e o valor dos adversários não é a mais difícil de vencer. Ontem, na Luz, o Ferrari vermelho fez "pendant" com o Benfica, o que nem aos mais distraídos surpreende - estava lá mesmo para isso, para fazer "pendant", escreve a Dragões Diário, referindo-se, alegadamente, ao árbitro Nuno Almeida.