Drone a saudar Benfica incendeia ânimos no Moreirense-F. C. Porto

Um drone que sobrevoou o relvado de Moreira do Cónegos, no decorrer do encontro entre Moreirense e F. C. Porto, incendiou, neste domingo, os ânimos no estádio.

Tudo porque, presa ao aparelho, estava uma bandeira vermelha com o número "36", numa alusão ao mais recente título conquistado

Escusado será dizer que a brincadeira caiu mal aos adeptos do F .C. Porto que, em jeito de retaliação, começaram a entoar o polémico cântico "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".

Ao intervalo, o Moreirense vence o F. C. Porto por 2-0.