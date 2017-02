Duarte Anastácio é o novo presidente do Leixões

Arnaldo Martins Hoje às 00:50, atualizado às 00:52 Facebook

Lista A ganhou eleições com 435 votos. José Manuel Teixeira, da lista B, recolheu apenas 137.

Duarte Anastácio, de 28 anos, foi eleito, esta sexta-feira à noite, como o novo presidente do Leixões, sendo o mais jovem de sempre a ocupar o cargo no clube. Num universo de 581 votantes, a lista A recolheu 435 votos, enquanto a lista B, encabeçada por José Manuel Teixeira, somou 137 votos. Registaram-se ainda seis votos brancos e três nulos.

O sufrágio decorreu no pavilhão Siza Vieira, em Matosinhos, num ambiente de grande harmonia e cordialidade. Após a divulgação dos resultados, registou-se a celebração da lista vencedora, da qual fazem parte os membros da Comissão Administrativa que geriu os destinos do clube nos últimos três meses, e o candidato derrotado, José Manuel Teixeira, felicitou o vencedor Duarte Anastácio.

Henrique Calisto, que integra a Comissão de Honra da nova Direção, mostrou-se satisfeito com o resultado e falou em início de novo ciclo: "É a vitória da mudança, da juventude, de quebrar com a ideia que o clube só podia ser gerido por gente com dinheiro. Vai criar união e transformar o Leixões num clube eclético, popular e ao serviço de Matosinhos e não ao serviço de ninguém".