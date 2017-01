Duas novidades no Braga, uma no V. Guimarães

JN Hoje às 19:55, atualizado às 19:56 Facebook

Jorge Simão, técnico bracarense, faz duas mudanças para o encontro da 18.ª jornada, frente ao V. Guimarães, a disputar, neste domingo, a partir das 20.15 horas (Sport TV1): relativamente ao último jogo dos arsenalistas, frente ao Tondela, Rosic rende Artur Jorge no eixo da defesa, enquanto, na frente de ataque, Stojiljkovic ocupa o lugar de Rodrigo Pinho.

No V. Guimarães, a única alteração operada por Pedro Martins acontece na baliza, com Douglas a render Miguel Silva, que atuou no encontro da Taça, frente ao Covilhã.

O árbitro do encontro, que põe frente a frente o terceiro e o quinto classificados da Liga, é Fábio Veríssimo, de Leiria.