Duas reviravoltas para o triunfo do dragão

O F. C. Porto venceu o Rio Ave, por 4-2, e reduziu provisoriamente a desvantagem para o Benfica que, no domingo, recebe o Tondela.

Nuno Espírito Santo tinha avisado. Era importante ganhar para "pressionar o líder do campeonato" e foi isso mesmo que o F. C. Porto fez, este sábado, frente ao Rio Ave. Os dragões entraram a ganhar, os vila-condenses deram a volta ao resultado, mas no final a festa pintou-se de azul e branco.

Aos 19 minutos, um livre de Alex Telles encontrou a cabeça de Felipe para o 1-0 e, ainda antes da meia hora, Diogo Jota apareceu na cara de Cássio, mas o jovem avançado portista acertou na barra da baliza do Rio Ave. A resposta dos visitantes foi fatal: aos 35 minutos, Gil Dias cruzou da esquerda, Casillas não conseguiu segurar a bola e Guedes aproveitou a oferta para assinar o empate.

A segunda parte arrancou, praticamente, com o segundo golo vila-condense. Layún cometeu grande penalidade sobre Gil Dias e Roderick não desperdiçou, fazendo o 1-2. Sob pressão, os portistas reagiram bem e foi do pé esquerdo de Alex Telles que surgiu a segunda reviravolta do encontro.

Aos 55 minutos, o lateral brasileiro cobrou um livre para o cabeceamento vitorioso de Marcano (2-2) e, aos 62m, a história repetiu-se, mas desta vez foi Danilo a cabecear para o terceiro golo portista. Telles já soma cinco assistências no campeonato.

O Rio Ave ainda esboçou uma reação, mas os dragões selaram o triunfo ao minuto 88 graças a dois jogadores que saíram do banco de suplentes. João Carlos Teixeira assinou uma grande jogada no flanco esquerdo e cruzou para a cabeça de João Pedro, que fez o 4-2 final

Com o triunfo, o F. C. Porto reduz para um ponto a desvantagem em relação ao Benfica, que recebe, este domingo, o Tondela, no Estádio da Luz.