Duelo de gigantes nas "meias" da Taça do Rei

Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O FC Barcelona, detentor do troféu, vai defrontar o Atlético de Madrid nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha de futebol, enquanto o Celta defrontará o Alavés.

O Atlético de Madrid vai receber a formação catalã na próxima semana em data ainda a definir e visitará Camp Nou a 08 de fevereiro. O Celta recebe o Alavés em Vigo a 01 de fevereiro e devolve a visita uma semana depois (08 fevereiro).

O médio Sergi Roberto, do FC Barcelona, clube com mais triunfos na Taça do Rei de Espanha, com 28 títulos, disse que "ambos os clubes se conhecem bem e será uma eliminatória difícil, como é sempre com o Atlético de Madrid".

O FC Barcelona vai disputar pela sétima vez consecutiva o acesso à final, que está agendada a 27 de maio.

Na outra meia-final, Celta, que cometeu a proeza de afastar o Real Madrid nos quartos de final, e Alavés vão procurar a desejada presença na final de uma prova que nunca venceram.