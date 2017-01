Egito apurado e Marega de regresso a Guimarães

Ontem às 22:56 Facebook

O Egito venceu o Gana, por 1-0, e juntou-se ao adversário deste jogo no lote de equipas apuradas (Grupo_D) para os quartos de final da .Taça das Nações Africanas. O Mali não foi além de um empate com o Uganda (1-1), está eliminado e Moussa Marega já pode regressar a Guimarães

O Egito só dependia de si para seguir em frente na competição e Mohamed Salah marcou o único golo da partida com o Gana, logo aos 11 minutos da primeira parte. O avançado do Braga, Hassan, não saiu do banco de suplentes.

O Mali precisava de vencer o Uganda e esperar por uma ajuda (vitória) do já apurado Gana, mas nem conseguiu fazer a parte que lhe competia. Marega foi titular (saiu aos 77 minutos) e está fora da competição, devendo voltar a Guimarães nos próximos dias.

Os duelos dos quartos de final, agendados para os dias 28 e 29, estão definidos da seguinte forma: Burkina Faso-Tunísia, Senegal-Camarões, Congo-Gana e Egito-Marrocos.