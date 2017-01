Elias deixa Sporting para jogar no Atlético Mineiro

Hoje às 21:21, atualizado às 21:23 Facebook

Clube brasileiro anunciou a transferência do médio. Sporting vai encaixar cerca de dois milhões de euros e fica com metade do passe do internacional canarinho.

Sem espaço nas opções de Jorge Jesus, Elias era um dos nomes que fazia parte da lista de emagrecimento do plantel leonino e está de saída de Alvalade. O internacional brasileiro vai representar o Atlético de Mineiro, clube que já anunciou a contratação do futebolista.

Aos 31 anos, Elias volta a não deixar saudade nos adeptos do Sporting, naquela que foi a segunda passagem pelos leões. Esta época, o futebolista participou em 16 jogos, num total de 679 minutos, e marcou dois golos.

Os valores da transferência ainda não são conhecidos, mas a imprensa brasileira avança que a transferência foi realizada por dois milhões de euros.

O Sporting vai ficar com 50% do passe de Elias e terá um retorno de meio milhão de euros caso o Atlético de Mineiro seja campeão ou ganhe a Taça Libertadores.