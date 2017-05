Empate do Moreirense dá vida ao Tondela

Ontem às 22:29 Facebook

A 33.ª jornada do campeonato começou esta sexta-feira com uma igualdade entre Belenenses e Moreirense (1-1).

A equipa lisboeta abriu o marcador, logo aos sete minutos, na sequência de um grande remate de fora da área do lateral João Diogo, mas o Moreirense empatou aos 71, com um golo de Nildo Petrolina.

Pelo meio, a formação de Moreira de Cónegos teve um jogador expulso, o central Diego Galo, aos 59 minutos, mas mesmo assim conseguiu restabelecer a igualdade, insuficiente para garantir de imediato a permanência.

Com este resultado, o Moreirense passa a somar 30 pontos, mais quatro do que o Tondela e menos dois do que o Arouca, equipas que se defrontam este sábado, num jogo muito importante na fuga à despromoção.

Se o Tondela não ganhar, desce de divisão, mas se vencer adia tudo para a última jornada e, se essa eventual vitória for por dois golos de diferença, o Arouca também fica em risco.