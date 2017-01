Empate entre Gabão e Burkina Faso

Hoje às 19:04 Facebook

O início da segunda jornada da Taça das Nações Africanas trouxe o sexto empate da prova, desta vez entre o anfitrião Gabão e o Burkina Faso (1-1), treinado pelo português Paulo Duarte.

A seleção do Burkina adiantou-se no marcador, aos 23 minutos, com um golo de Nakoulma, mas os gaboneses igualaram ainda antes do intervalo, num penálti convertido pelo avançado do Borussia Dortmund, Aubameyang.

Com este resultado, as duas equipas passam a somar dois pontos no Grupo A, já que ambas tinham também empatado na primeira jornada (o Gabão com a Guiné-Bissau e o Burkina Faso com os Camarões).

Guiné-Bissau e Camarões enfrentam-se nesta quarta-feira à noite, na outra partida do grupo.