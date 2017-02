Equipa de Vítor Pereira eliminada na Taça da Alemanha

JOÃO FARIA Hoje às 19:24 Facebook

O 1860 Munique perdeu, por 2-0, em jogo dos oitavos de final da competição.

Ao terceiro jogo no clube alemão, Vítor Pereira sofreu a segunda derrota, com a agravante de este desaire ditar o afastamento da Taça da Alemanha, enquanto os dois primeiros jogos (vitória e derrota) foram para o segundo campeonato alemão.

Perante uma equipa do terceiro escalão, o 1860 Munique chegou ao intervalo já a perder por 1-0, com golo de Lindner (28 minutos). No segundo tempo, o Lotte elevou para 2-0, ao minuto 58, por intermédio de Freiberger, resultado que não voltou a sofrer alterações.