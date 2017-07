Equipa do Marítimo retida no aeroporto

JN Ontem às 22:17 Facebook

A equipa de futebol do Marítimo está retida no Aeroporto Internacional da Madeira, devido aos fortes ventos no Funchal. Corre o risco de perder a ligação, esta quarta-feira, de Lisboa para a Bulgária, onde, na quinta-feira, tem jogo marcado com o Botev Plovdiv, para a Liga Europa.

O voo da TAP para Lisboa, marcado para esta tarde de terça-feira foi cancelado devido a ventos fortes. Esta quarta-feira, às 09.30 horas, a comitiva do clube madeirense tem previsto partir num voo "charter" de Lisboa para a cidade búlgara de Burgas, palco da partida da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Entre os 19 jogadores chamados pelo treinador Daniel Ramos não se encontram Coronas e Everton, que estão a recuperar de problemas físicos. Os quatro jogadores da equipa B (Cristiano Gomes, Gustavo, Teles e Carlos Daniel) que foram inscritos nesta fase da Liga Europa também ficaram de fora.

Convocados: Guarda-redes - Charles, Amir e Broetto; Defesas - Bebeto, Zainadine, Diney, Pablo, Maurício e Luís Martins; Médios - Erdem Sen, Gamboa, Jean Cléber e Éber Bessa; Avançados - Piqueti, Gildo, Edgar Costa, Ricardo Valente, Lundberg e Rodrigo Pinho.