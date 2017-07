Estádio da Luz autorizado a receber o jogo com o Braga

Hoje às 19:54, atualizado às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O Estádio da Luz vai poder continuar a receber jogos oficiais, anunciou, nesta segunda-feira, o Benfica, após ter recebido a confirmação, por parte do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

O citado organismo viabilizou a utilização do Estádio da Luz, informou, nesta segunda-feira, o Benfica, no seu site oficial.

Os encarnados confirmaram terem sido notificados do despacho do presidente do IPDJ, a "deferir o registo do novo regulamento de segurança de utilização do Estádio da Luz" e, em consequência, "a garantir a possibilidade de aí serem realizados espetáculos desportivos".

Como o JN antecipou, o recinto foi interdito pelo IPDJ, por alegadas irregularidades em termos de segurança, argumentos que o Benfica rebateu.

O emblema lisboeta assegura que vai continuar a respeitar todos os sócios "sem qualquer tipo de discriminação", esperando agora a "primeira grande enchente da época", no dia 9, na estreia na Liga, na receção ao Braga.