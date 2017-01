Estádio da Luz atinge 15 milhões de espetadores

Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo entre Benfica e Boavista, agendado para este sábado no Estádio da Luz às 16 horas, da 17.ª jornada da I Liga de futebol terá lotação esgotada.

O Benfica anunciou ainda que, frente aos "axadrezados", o novo Estádio da Luz atingirá os 15 milhões de espetadores desde que foi inaugurado, a 25 de outubro de 2003.

Antes do jogo, o clube conta com um acumulado de 14.953.910 espetadores no Estádio da Luz.

O líder do campeonato, com 41 pontos, recebe o Boavista, 10.º classificado, com 20 pontos, num jogo que terá arbitragem de Luís Ferreira, da Associação de Braga.

As maiores assistências na Liga esta época pertencem ainda ao Benfica, colocando jogos seus na Luz nos sete primeiros lugares.

O jogo entre Benfica e Sporting, com 63312 espetadores, foi o que mais espetadores teve, seguido da receção das "águias" ao Feirense, com 58637.

Os "encarnados" têm o Estádio com maior capacidade em Portugal, um pouco mais de 65 mil lugares.