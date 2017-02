Estádio do Dragão está pago na totalidade

Hoje às 19:03, atualizado às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O F.C. Porto anunciou nesta quarta-feira que o Estádio do Dragão está totalmente pago. Segundo informação divulgada pelo clube, o custo total foi de 125 milhões de euros, dos quais 40 foram obtidos através de uma operação de financiamento, cuja última tranche estava agendada para setembro de 2018.

Os azuis e brancos decidiram antecipar o pagamento, devido às elevadas taxas de juro e contas de garantia associadas.

O emblema, liderado por Pinto da Costa, sublinhou que foi o único "que construiu ou remodelou o seu estádio no âmbito do Euro 2004 a pagar todos os custos do projeto", pode ler-se.

"Isto foi conseguido sem renegociação de contratos e com um cumprimento rigoroso do acordado, do primeiro ao último dia - um aspeto em que os dragões já eram caso único. Com o referido empréstimo de 40 milhões de euros, o clube teve um encargo total de pouco mais de 62 milhões".