Estátua de Lionel Messi cortada ao meio em Buenos Aires

Uma estátua de Messi foi vandalizada, em Buenos Aires, na Argentina. A escultura do futebolista foi cortada ao meio.

A estátua, construída durante o verão para tentar convencer o futebolista a não renunciar à seleção, aparece cortada ao meio numa foto colocada no Twitter do programa "El Transistor" da rádio "Onda Cero".

"A estátua de Lionel Messi caiu vítima de um ato de vandalismo que deixou a escultura do futebolista sem a parte de cima", anunciou o Governo regional de Buenos Aires.

"Os trabalhos de restauro já começaram", acrescenta o comunicado, citado pela cadeia de notícias de desporto ESPN, sustentando que a estátua foi vandalizada na segunda-feira.

A estátua está colocada no "Passeio da Glória", juntamente com outras estrelas do desporto argentino, como a tenista Gabriela Sabatini e o basquetebolista da NBA Manu Ginobili.