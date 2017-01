Estoril homenageia selecionador Fernando Santos

JOÃO FARIA Hoje às 17:45 Facebook

O Estoril-Praia inaugurou, esta quarta-feira, o seu novo espaço museológico, junto ao Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, cerimónia que foi enriquecida com uma homenagem ao selecionador nacional, Fernando Santos, antigo jogador e treinador do emblema canarinho.

"Cresci e fiz-me homem no Estoril. Vim para aqui em 1973, com 18 anos, e foi aqui que acabei por construir a minha vida profissional", disse o selecionador nacional, no decorrer do evento.

Fernando Santos, de 62 anos, esteve na cerimónia acompanhado pelo vice-presidente federativo, Humberto Coelho, que por sua vez destacou o facto de o selecionador nacional estar "entre os três melhores" técnicos do mundo e "o seu papel na liderança" da equipa portuguesa, que no ano passado se sagrou campeã da Europa de seleções.

Já Alexandre Faria, presidente do Estoril-Praia, considerou Fernando Santos o "melhor treinador do Mundo", acrescentando que o técnico "será para sempre lembrado" ao lado dos troféus mais significativos do clube.