Estreante Soares decide clássico entre F.C. Porto e Sporting

Avançado brasileiro apontou os dois golos do F. C. Porto na vitória sobre o Sporting (2-1). Dragões assumem liderança à espera do Benfica.

Se Soares o sonhou, melhor o fez. Na estreia com a camisola do F. C. Porto, o avançado brasileiro decidiu o clássico deste sábado com o Sporting e colocou os dragões no topo da classificação, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, que entra em campo no domingo.

Soares inaugurou o marcador logo aos seis minutos, de cabeça, após cruzamento de Corona, e dilatou a vantagem portista ainda na primeira parte: o passe de Danilo isolou o ex-V. Guimarães, que ultrapassou Rúben Semedo e Rui Patrício antes de faturar.

Eficazes como poucas vezes se viram esta época, os dragões tiveram que sofrer na etapa complementar. O remate de Adrien à barra foi o aviso que os portistas não levaram a sério, já que minutos depois, exatamente na mesma zona do campo, Alan Ruiz bateu Casillas e espevitou o marcador.

Os leões galvanizaram, foram dominadores, criaram lances perigosos, mas foram incapazes de, pelo menos, empatarem. Casillas negou o empate aos 92 minutos, com uma defesona.

Os três pontos colocam o F. C. Porto no topo da classificação, com mais dois pontos do que o Benfica, que, domingo, defronta o Nacional. O Sporting vê a liderança a nove pontos de distância.