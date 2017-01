Estrela egípcia suspeito de terrorismo

Hoje às 17:44 Facebook

O antigo internacional egípcio Mohamed Aboutrika foi colocado pelas autoridades do país na lista de suspeitos de atividades terroristas.

Considerado um dos melhores futebolistas da história do Egito, Aboutrika é suspeito de alegadas ligações à Irmandade Muçulmana, que foi ilegalizada em 2013. Fica proibido de viajar para fora do país e fica sob vigilância durante três anos, de acordo com o jornal estatal Al-Ahram.

O antigo jogador nega ser um apoiante da Irmandade Muçulmana, mas defende que a organização é pacífica. Aboutrika apoiou a campanha do líder da Irmandade Muçulmana à Presidência do Egipto, em 2012. Mohamed Morsi ganhou as eleições, mas acabou por ser derrubado pelos militares e detido.

A decisão de colocar o futebolista na lista de suspeitos de terrorismo está a ser criticada pelos adeptos, nomeadamente do seu antigo clube, o Al Ahly. "É uma injustiça. É isto que Aboutrika merece depois de tudo o que fez por este país? A popularidade dele é mais elevada do que a do Presidente", afirma Yosry Abdel Hamid, apoiante do Al Ahly.