Estudo mostra relação entre jogar futebol e risco de demência

Os futebolistas profissionais são uma classe com elevado risco de desenvolver doenças cerebrais, que podem causar demência, indica um estudo divulgado, esta quarta-feira, na revista "Acta Neuropathologica".

O estudo analisou 14 futebolistas aposentados e com sintomas de demência que começaram a jogar futebol na infância ou juventude.

Exames "post mortem" realizados a seis futebolistas mostraram que quatro deles tinham sinais de Encefalopatia Traumática Crónica (CTE), um distúrbio cerebral também observado em antigos praticantes de futebol americano e pugilistas.

Estes dados, recolhidos em 13 futebolistas profissionais e um amador que praticaram futebol durante mais de 25 anos, ficam muito acima da taxa média de 12% encontrada na população em geral.

"As conclusões do nosso estudo mostram uma ligação potencial entre a prática do futebol profissional e a CTE", disse a diretora do estudo, Helen Ling, do Instituto de Neurologia do University College de Londres.

Helen Ling considerou que "há uma necessidade premente de identificar o risco", acrescentando: "É necessário um estudo em grande escala, com a cooperação da federação inglesa de futebol (FA) e da FIFA".