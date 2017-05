Euforia em Vila do Conde custa ao Benfica mais de 12 mil euros

Ana Tulha Hoje às 17:17, atualizado às 17:21 Facebook

A maré vermelha que, no domingo, invadiu Vila do Conde, para assistir ao encontro entre o Rio Ave e o Benfica, vai custar caro aos cofres do Benfica, com as águias a terem de desembolsar mais de 12 mil euros em multas.

Do mapa de castigos, a que o JN teve acesso, consta uma multa de 7650 euros por arremesso de objetos perigosos para dentro do terreno de jogo (uma tocha), sendo que a SAD encarnada foi ainda punida, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, com uma coima de 4820 euros por comportamento incorreto do público (petardos, tochas e um pote de fumo), num total de 12470 euros.

Quem também vai pegar uma fatura pesada a propósito do encontro de domingo é a SDUQ do Rio Ave, que terá de desembolsar um total de 5356 euros, por materiais pirotécnicos, arremesso de objetos perigosos e comportamento incorreto do público.

O Benfica garantiu um triunfo por 1-0 em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, que lhe permitiu aumentar para cinco pontos a vantagem face ao F. C. Porto, segundo classificado.