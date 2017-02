Euro-2016 rende quase um milhão ao Sporting

Hoje às 20:18 Facebook

O Sporting é o clube português mais remunerado pela UEFA pela cedência de jogadores às seleções nacionais na fase de qualificação e no torneio final do Euro-2016 de futebol, concluído com a vitória de Portugal.

A SAD leonina recebe quase um milhão de euros, mais 367 mil que o Benfica e mais do dobro do F. C. Porto.

Repartido por 641 clubes, o bolo total de 150 milhões de euros (8% das receitas totais do Euro-2016) rendeu uma fatia de 2,442 milhões aos clubes portugueses que cederam jogadores às seleções. A saber: Sporting, 998.032 euros; Benfica, 629.901; F. C. Porto, 450 773; Braga, 283 647; Rio Ave, 26.977; Marítimo, 21.303; Feirense, 16 780; Gil Vicente, 12.585; Belenenses, 12 419.

Por cada dez encontros na fase de qualificação, os jogadores renderam aos respetivos clubes 43 mil euros (4300 por jogo). No torneio final, os prémios oscilaram entre 2400 e os 7200 euros por jogador e por desafio, segundo o coeficiente do campeonato nacional.

Portugal, vencedor do torneio, foi o décimo país mais premiado, longe da Inglaterra, que teve jogadores de 38 clubes no torneio francês e para onde seguiu um cheque total de 31,108 milhões de euros. A Alemanha (14.153 milhões para 23 clubes) e a Itália (12,7 milhões para 20 clubes) fecham este pódio.

Entre os clubes, o mais remunerado é a Juventus, que recebe 3,484 milhões de euros. O pódio completa-se com o Liverpool (3394 milhões) e com o Tottenham (3066). M. United (2997), Bayern (2898), Real Madrid (2524), Arsenal (2463), Barcelona (2352), Roma (2124) e Southampton (2094) fecham o "top 10" dos mais bem pagos.

Para o Europeu de 2020, a UEFA prevê uma dotação total de 200 milhões de euros a distribuir pelos clubes.