Ex-F. C. Porto reforça equipa de Paulo Bento

Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa Aly Cissokho foi emprestado pelos ingleses do Aston Villa ao Olympiacos até ao final da temporada.

O defesa-esquerdo francês, Aly Cissokho, vai jogar no Olympiacos até ao final da temporada, onde será orientado pelo treinador português Paulo Bento.

O ex-jogador de F. C. Porto e V. Setúbal foi cedido pelos ingleses do Aston Villa, clube do segundo escalão inglês. Esta época, Cissokho contou apenas 12 aparições.

Recorde-se que o jogador francês veio para Portugal para representar o Vitória de Setúbal, na época 2008/2009, tendo-se mudado para FC Porto só seis meses depois. No final da mesma temporada, o F. C. Porto venceu o futebolista aos franceses do Lyon por 15 milhões de euros.