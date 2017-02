Ex-portista Walter suspenso por agredir colega num treino

Ontem às 23:51 Facebook

O avançado do F. C. Porto está emprestado, até ao fim da época, ao Goiás, mas corre o risco de ser despedido do clube brasileiro, depois de, no treino de sexta-feira, ter dado uma cotovelada a Matheus, que deixou o guarda-redes inconsciente.

O Goiás suspendeu o avançado, após a agressão a Matheus, que perdeu os sentidos e vai ficar sob observação médica durante uma semana. E, segundo o diretor desportivo do clube, não se tratou de uma situação casual.

"Foi uma agressão propositada, intencional e relatada pelo próprio atleta, que disse que fez e faria novamente", admitiu Harlei Menezes, como pode verificar no vídeo.

A Imprensa brasileira afirma que Walter não voltará a vestir a camisola do Goiás e aponta o Ceará como futuro clube do atleta.